Главные новости за 5 ноября. Кубань, Крым, Адыгея

Футбольный клуб «Краснодар» на своем поле обыграл самарские «Крылья Советов» и вернулся на первое место в РПЛ. Встреча закончилась со счетом 2:1.

Трое подростков скончались в Юбилейном микрорайоне Краснодара, предположительно, от передозировки наркотиков. Следственные органы СКР возбудили уголовное дело.

Авиакомпания Red Wings временно сократила программу полетов между Россией и Израилем. При этом регулярные рейсы в Тель-Авив из Москвы и Сочи сохранят.

В 2023 году на строительство и реконструкцию федеральной трассы А-290 «Новороссийск — Керчь» из резервного фонда правительства выделят 611,1 млн руб.

Росавиация завершила расследование аварийной посадки Airbus A320 «Уральских авиалиний» в пшеничном поле под Новосибирском 12 сентября. По данным ведомства, авиаинциденту предшествовал ряд ошибок пилотов.

ВСУ выпустили 15 крылатых ракет по судостроительному заводу в Керчи. Средства ПВО сбили 13 ракет, две отразить не удалось. Осколки одной из ракет повредили корабль на территории завода.

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