ВСУ атаковали завод в Керчи 15 крылатыми ракетами, поврежден корабль

Вооруженные силы Украины выпустили 15 крылатых ракет по судостроительному заводу в Керчи (Республика Крым), сообщили в пресс-службе Министерства обороны России. По данным ведомства, средства ПВО сбили 13 ракет, две отразить не удалось. В результате осколки одной из крылатых ракет повредили корабль на территории завода (какой именно, не уточняется).

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в результате ракетной атаки никто не пострадал, часть обломков сбитых ракет упала на территорию одного из сухих доков.

По данным российского оборонного ведомства, целью ВСУ 4 ноября, когда Россия отмечает День народного единства, был не Крымский мост, а судостроительный завод им. Бутомы в Керчи.

Наталья Решетняк

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