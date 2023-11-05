Правительство выделит 611 млн рублей на обновление трассы Новороссийск — Керчь

В 2023 году на строительство и реконструкцию федеральной трассы А-290 «Новороссийск — Керчь» из резервного фонда правительства выделят 611,1 млн руб. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

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«Правительство в опережающем порядке профинансирует обновление трассы Новороссийск — Керчь»,— сообщили в пресс-службе кабмина РФ.

Уточняется, что 321,1 млн руб. направят на реконструкцию участка длиной 27 км в Краснодарском крае, чтобы увеличить транспортную доступность морпорта Тамань. Остальные 290 млн руб. предусмотрены на строительство транспортной развязки с железной дорогой в районе 16-го км трассы — поселок Верхнебаканский под Новороссийском. Развязка должна решить проблему пробок и снизить аварийность на этом участке автомагистрали.

В середине октября на строительство и реконструкцию ряда федеральных автотрасс, в числе которых была и дорога А-290 Новороссийск — Керчь, было выделено более 46 млн руб.

Наталья Решетняк

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