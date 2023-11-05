«Краснодар» обыграл «Крылья Советов» и вернулся на первое место в РПЛ

Футбольный клуб «Краснодар» на своем поле обыграл самарские «Крылья Советов» в матче 14-го тура Российской премьер-лиги. Встреча закончилась со счетом 2:1.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ФК «Краснодар» Фото: ФК «Краснодар»

Первый гол в ворота гостей уже на 16-й минуте забил Джон Кордоба. Однако почти до середины второго тайма счет на табло оставался неизменным. На 73-й минуте преимущество хозяев поля удвоил Олакунле Олусегун. Но еще через 12 минут «Крыльям» удалось сократить отставание в счете, благодаря голу Владимира Писарского. Тем не менее, сильнее в этом матче все же оказались футболисты «Краснодара».

Благодаря победе над самарцами, клуб из столицы Кубани вновь вернулся на первое место в турнирной таблице с 31 очком. «Крылья Советов» пока остаются на третьей строчке с 22 очками.

Следующий матч «Краснодар» проведет 11 ноября на выезде против санкт-петербургского «Зенита».

Александр Орлов

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