Росавиация: посадке рейса Сочи — Омск в поле предшествовали ошибки пилотов

Росавиация сообщила «Известиям» об окончании расследования аварийной посадки Airbus A320 «Уральских авиалиний» в пшеничном поле под Новосибирском 12 сентября. По данным ведомства, авиаинциденту предшествовал ряд ошибок пилотов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Специалисты пришли к выводу, что экипаж неправильно определил фактическое положения шасси и створок после отказа «зеленой» гидросистемы: при заходе в аэропорт Омск давления гидросистемы хватило, чтобы выпустить шасси и закрыть створки, полет до Новосибирска продолжался с выпущенными шасси.

«Причиной падения давления в “зеленой” гидросистеме стало нарушение целостности в месте заделки гибкого шланга приводного цилиндра правой створки ниши основной стойки шасси из-за естественного износа», — пишут «Известия».

Кроме того, согласно заключению Росавиации, пилоты ошибочно рассчитали запас топлива, приняв решение лететь в Новосибирск. Вместе с тем в ведомстве отметили, что в сложившихся условиях решение пилотов о посадке самолета в поле было верным.

Airbus A320, направлявшийся из Сочи в Омск, приземлился на пшеничное поле в Новосибирской области 12 сентября. На борту находились 167 человек. В результате жесткой посадки никто не пострадал. По факту происшествия Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР возбудило уголовное дело ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).

Пилот самолета авиакомпании «Уральские авиалинии» Сергей Белов, выполнявшего рейс по маршруту U6-1383 из Сочи в Омск, рассказал, почему посадил борт в пшеничном поле 12 сентября.

Наталья Решетняк

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