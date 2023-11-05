Red Wings сократит число полетов в Израиль, рейсы из Москвы и Сочи сохранят

Авиакомпания Red Wings приняла решение о временном сокращении программы полетов между Россией и Израилем, сообщает РИА Новости. При этом рейсы в Тель-Авив с отправлением из Москвы (Жуковский, Домодедово) и Сочи сохранят в составе регулярного расписания.

«Информация об отмене большинства рейсов в и из аэропорта Бен-Гурион (Тель-Авив) не соответствует действительности»,— цитирует агентство заявление авиаперевозчика.

В Red Wings уточнили, что, начиная с 13 ноября, по понедельникам будут выполняться рейсы Домодедово — Сочи — Тель-Авив; по средам, четвергам и субботам — рейсы Жуковский — Сочи — Тель-Авив; по четвергам — рейсы из Сочи в Тель-Авив.

Наталья Решетняк

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