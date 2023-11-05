В Юбилейном микрорайоне Краснодара нашли тела троих подростков

Трое подростков скончались в Юбилейном микрорайоне Краснодара, сообщили «Ъ-Кубань» источник в краевой прокуратуре. Предварительно установлено, что гибель ребят связана с передозировкой наркотиков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: СУ СКР по Республике Адыгея Фото: СУ СКР по Республике Адыгея

По данным местных Telegram-каналов, погибшим было по 16–17 лет. Тела двух мальчиков нашли на проспекте Чекистов, еще одного мертвого ребенка обнаружили на улице 70-летия Октября.

Издание 93.RU пишет, что подростки воспитывались в неполных семьях.

Наталья Решетняк

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