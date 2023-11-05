Главные новости к утру 5 ноября
Украина выпустила по судостроительному заводу им. Бутомы в Керчи 15 крылатых ракет, сообщило Минобороны РФ. 13 были сбиты. Одна из ракет попала в корабль, который находился на заводе.
Десятки человек погибли при обстреле лагеря Аль-Магази в секторе Газа. По данным СМИ, убиты больше 50 человек. Минздрав сектора Газа сообщил о больше 30 погибших.
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Боевые действия между Израилем и сектором Газа
Ударная авианосная группа во главе с авианосцем USS Dwight D. Eisenhower («Дуайт Эйзенхауэр») прибыла на Ближний Восток. В Восточное Средиземноморье ранее прибыла ударная авианосная группа во главе с авианосцем USS Gerald R. Ford («Джеральд Форд»).
Во многих городах мира в субботу, 4 ноября, вновь прошли акции в поддержку палестинцев. В Вашингтоне состоялась самая массовая демонстрация с начала войны Израиля и «Хамаса».
Новый атомный подводный крейсер «Император Александр III» провел успешный пуск межконтинентальной баллистической ракеты морского базирования «Булава». После испытания будет принято решение о приеме корабля в состав Военно-морского флота РФ.
Вооруженный мужчина забаррикадировался в машине в аэропорту Гамбурга с ребенком. Аэропорт приостановил работу.
Адам Кадыров назначен на «ответственную должность» в совете безопасности Чечни, сообщил спикер регионального парламента Магомед Даудов. О какой именно должности идет речь, не уточняется.
Российский теннисист Андрей Рублев проиграл сербу Новаку Джоковичу в полуфинале турнира серии «Мастерс» ATP в Париже.