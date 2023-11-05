Десятки тысяч человек митинговали в поддержку палестинцев в Вашингтоне, Лондоне и Париже

Во многих городах мира в субботу 4 ноября, вновь прошли многочисленные акции в поддержку палестинцев. В Вашингтоне прошла самая массовая демонстрация с начала войны Израиля и «Хамаса».

В каких городах прошли акции в поддержку палестинцев (по данным Reuters, AFP и Business Insider):

Вашингтон (США). По подсчетам организаторов, на митинг и марш в центре города вышли около 100 тыс. человек. Это самая большая акция в поддержку палестинцев с начала конфликта.

(США). По подсчетам организаторов, на митинг и марш в центре города вышли около 100 тыс. человек. Это самая большая акция в поддержку палестинцев с начала конфликта. Лондон (Великобритания). Полиция оценила численность митинга на Трафальгарской площади в 30 тыс. человек. 11 участников были арестованы. Митинги также прошли во многих других британских городах, в том числе в Шеффилде , Манчестере и Глазго .

(Великобритания). Полиция оценила численность митинга на Трафальгарской площади в 30 тыс. человек. 11 участников были арестованы. Митинги также прошли во многих других британских городах, в том числе в , и . Париж (Франция). По оценке полиции, на демонстрацию вышли 19 тыс. человек, по данным организаторов,— 60 тыс. Всего по стране прошло около 40 демонстраций. Так, в Лионе , по оценке полиции, собрались 5 тыс. человек.

(Франция). По оценке полиции, на демонстрацию вышли 19 тыс. человек, по данным организаторов,— 60 тыс. Всего по стране прошло около 40 демонстраций. Так, в , по оценке полиции, собрались 5 тыс. человек. Берлин и Дюссельдорф (Германия). На акции вышли, по данным полиции, 9 тыс. и 17 тыс. человек соответственно. Арестованы около 60 человек.

и (Германия). На акции вышли, по данным полиции, 9 тыс. и 17 тыс. человек соответственно. Арестованы около 60 человек. Тегеран (Иран). Прошла демонстрация перед зданием бывшего посольства США.

(Иран). Прошла демонстрация перед зданием бывшего посольства США. Лахор (Пакистан). Пакистанские торговцы вышли на улицы с призывом «спасти Газу».

(Пакистан). Пакистанские торговцы вышли на улицы с призывом «спасти Газу». Дакар (Сенегал). Около 200 человек собрались возле мечети.

Война Израиля и «Хамаса» длится с 7 октября. Она началась с атаки палестинского движения, жертвами которого стали 1,4 тыс. израильтян, были ранены 5,4 тыс. человек. Больше 200 человек стали заложниками. Израиль проводит ответную военную операцию. Погибли уже больше 9,3 тыс. палестинцев. Большинство из них — это женщины и дети. 23,5 тыс. человек ранены. Повреждено больше 6 тыс. домов, 1,5 млн жителей сектора Газа вынуждены были покинуть дома.

О ситуации в секторе Газа — в материале «Ъ» «Из Газы начали выпускать иностранцев».

Леонид Уварчев