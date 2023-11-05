Вооруженный мужчина забаррикадировался в машине в аэропорту Гамбурга с ребенком

Аэропорт Гамбурга приостановил работу из-за вооруженного мужчины, который выехал на Audi на взлетно-посадочную полосу и остановился возле самолета Turkish Airlines. Он забаррикадировался в автомобиле вместе с ребенком. Переговоры с ним ведутся на турецком языке.

О произошедшем пишут Bild, Hamburger Morgenpost и DPA (сообщения агентства публикуются в соцсети X и транслируются другими немецкими СМИ). Мужчина, которому, предположительно, 35 лет, прорвался на машине через барьер безопасности. Он сделал два выстрела в воздух и бросил из автомобиля горящие бутылки, «своего рода коктейли Молотова», сообщили в полиции. Пожарные потушили очаги возгорания. Никто не пострадал.

Мужчина забаррикадировался в автомобиле, предположительно, со своим ребенком (изначально сообщалось о двух детях, позднее информацию уточнили). По предварительной информации, мотивом действий мужчины стал спор по поводу опеки над четырехлетним ребенком. Тот в субботу, 4 ноября, находился с матерью в городе Штаде. Вероятно, отец забрал ребенка. По данным СМИ, мужчина, предположительно, является этническим турком из германской федеральной земли Нижняя Саксония

Авиасообщение в аэропорту полностью прекращено. Самолет Turkish Airlines, возле которого остановилась Audi, должен был осуществить регулярный рейс. В самолете были пассажиры, их эвакуировали. «Опасности для посторонних нет»,— сказала представитель полиции Сандра Левгрюн.

Остановка работы аэропорта затронула десятки рейсов. До официального закрытия аэропорта в 23:00 (01:00 по московскому времени) ожидалось 6 взлетов и 21 посадка. Некоторые рейсы были перенаправлены, другие — отменены.

Леонид Уварчев