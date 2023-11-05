Палестинское агентство сообщило о гибели больше 50 человек при обстреле лагеря Аль-Магази

51 палестинец погиб при атаке по лагерю Аль-Магази в центральной части сектора Газа, передает палестинское информагентство WAFA с места событий. Десятки человек пострадали.

Израиль часто наносит удары по гражданским объектам. ЦАХАЛ объясняет это нахождением в зданиях членов палестинского движения «Хамас». Иногда Израиль заявляет, что гражданские объекты разрушают сами палестинцы в результате неудачных пусков ракет. Например, ЦАХАЛ отрицал причастность к атаке на больницу, в результате которой погибли больше 500 человек. Накануне, десятки человек стали жертвами ударов по школе, в которой укрывались беженцы, и колонне машин скорой помощи возле больницы.

Война Израиля и «Хамаса» длится с 7 октября. Она началась с атаки палестинского движения, жертвами которой стали 1,4 тыс. израильтян, были ранены 5,4 тыс. человек. Израиль проводит ответную военную операцию. Погибли уже больше 9,3 тыс. палестинцев. Большинство из них — это женщины и дети. 23,5 тыс. человек ранены. Повреждено больше 6 тыс. домов, 1,5 млн жителей сектора Газа вынуждены были покинуть дома.

О ситуации в секторе Газа — в материале «Ъ» «Из Газы начали выпускать иностранцев».

Леонид Уварчев