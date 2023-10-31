«Хамас» пообещал освободить несколько заложников-иностранцев в ближайшие дни

Боевое крыло палестинского «Хамаса» — группировка Бригады Изаддина аль-Кассама сообщила о планах освободить несколько иностранных граждан среди заложников в ближайшие дни. Об этом говорится в заявлении представителя группировки Абу Убайды в Telegram.

«Ряд стран через посредников вмешались с целью освобождения удерживаемых в Газе лиц, являющихся гражданами иностранных государств. Нам поступили просьбы этих стран. Мы уведомили посредников о том, что мы освободим несколько иностранцев в ближайшие дни»,— говорится в сообщении «Хамаса».

28 октября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил второй этап войны с «Хамасом», цели которого — уничтожение боевиков и освобождение заложников. Накануне в ходе наземной операции была освобождена рядовая израильской армии Ори Магидиш. Сегодня, 31 октября, израильский премьер объявил третий этап войны.

По данным Армии обороны Израиля от 29 октября, в плену «Хамаса» были 239 человек. Ранее «Хамас» освободил двух гражданок США и двух пожилых израильтянок. Среди заложников могут быть восемь россиян. Боевики «Хамаса» после переговоров в Москве говорили о готовности отпустить заложников-россиян.

Подробнее о развитии конфликта — в материале «Ъ» «Война за кто кого».

Анастасия Ларина