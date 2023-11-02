Посол РФ Викторов: данные о российских заложниках в Газе меняются каждый день

Данные о числе и местонахождении заложников с гражданством России в секторе Газа меняется каждый день, сообщил посол РФ в Израиле Анатолий Викторов. По его словам, на данный момент понятно лишь, что речь идет о нескольких людях.

«Данные меняются ежедневно, информация обновляется каждый день. Вот с утра я озвучивал сегодня кое-какие цифры, но, наверное, информация очень чувствительна, и прежде чем говорить, сколько и у кого они находятся, надо еще это устанавливать. Поэтому я бы воздержался, но речь идет о нескольких заложниках»,— пояснил российский дипломат в интервью телеканалу «Россия-24».

Анатолий Викторов добавил, что у российского диппредставительства в Израиле сейчас есть «пофамильный список» россиян, которые могли оказаться в заложниках, предпринимаются меры по освобождению этих граждан.

Израильское издание Ynet 26 октября сообщало, что среди пленных в секторе Газа находятся шесть россиян. Господин Викторов ранее предполагал, что «Хамас» держит в заложниках трех граждан России.

Официальный представитель израильской армии Даниэль Хагари 29 октября заявил, что подтвержденное количество заложников в Газе возросло до 239 человек. Накануне группировка «Хамас» сообщила о готовности в ближайшие дни освободить нескольких пленных.

Александр Кислов