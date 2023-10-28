Палестина начала переговоры со Starlink для восстановления связи в Газе

Палестинская национальная администрация (ПНА) ведет переговоры со спутниковой компанией Starlink для восстановления связи в секторе Газа, заявил министр связи ПНА Ицхак Садр. Он уточнил, что Палестина также обсуждает с Египтом возможность облегчения провоза оборудования Starlink через КПП «Рафах» на границе двух стран.

Господин Садр утверждает, что «Starlink дала положительный ответ». Сколько спутников рассчитывают купить палестинские власти, неизвестно. «Один из способов восстановления связи — это доступ к искусственным спутникам. Мы уже связались с компанией Starlink, ведем работу с международными и гуманитарными организациями для ввода этого оборудования (в сектор Газа.— "Ъ"), мы готовимся к покупке ряда установок»,— рассказал министр телеканалу Al-Hadath (цитата по «РИА Новости»).

Война между Израилем и палестинским движением «Хамас» идет с 7 октября. Израиль сообщал о 1,4 тыс. погибших, в секторе Газа погибло более 7 тыс. палестинцев. Вчера, 27 октября, Израиль расширил операцию в Газе. На этом фоне там пропала интернет-связь. Bloomberg писал, что Израиль тоже хочет использовать Starlink в войне против «Хамаса».

О развитии конфликта — в материале «Ъ FM» «Израильская армия расчищает пространство для маневра».

Лаура Кеффер