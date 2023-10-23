Путин: о детях участников СВО надо заботиться так же, как о своих

Президент Владимир Путин провел встречу с главой Кабардино-Балкарии Казбеком Коковым. Тот рассказал о мерах поддержки семей участников военной операции на Украине. Господин Путин заявил, что к детям участников СВО надо проявлять особое внимание.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба президента РФ Фото: пресс-служба президента РФ

«Здесь все важно. Но то, что вы сказали про детей, это особое внимание, конечно. К детям наших ребят нужно проявлять особое внимание и заботу о них как о своих собственных»,— подчеркнул президент (цитата по пресс-службе Кремля).

Владимир Путин попросил обратить внимание на дефицит мест в детских садах КБР и на развитие амбулаторной сети. «Все-таки мест в детских садах пока не хватает. И, конечно, особенно по республике в целом еще есть над чем работать с точки зрения состояния этих учреждений. вас прошу на это обратить внимание. Так же, как на амбулаторно-поликлиническую сеть»,— отметил он.

Для детей участников СВО в России действует несколько видов льгот. Так, они могли поступить в вузы по отдельной квоте, на которую отвели не менее 10% от общего числа бюджетных мест на каждом направлении. По итогам приемной кампании в рамках этой квоты зачислили 6659 человек. Минобрнауки сообщало, что дети участников СВО будут бесплатно готовиться к поступлению в вузы. Премьер Михаил Мишустин обещал сделать все, чтобы они учились в лучших вузах.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Лаура Кеффер