Мишустин: сделаем все, чтобы дети участников СВО учились в лучших вузах

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что правительство продолжит делать все возможное, чтобы дети участников военной операции на Украине могли учиться в лучших вузах. Об этом премьер сказал в беседе со студентами, чьи родители участвуют в военных действиях на Украине.

«Вашими родителями мы все гордимся. И светлая память твоему папе, который погиб, защищая страну, Родину… По поручению президента мы будем продолжать делать все возможное, чтобы ребята, чьи родители, родные защищают нашу страну, могли учиться в лучших вузах»,— сказал господин Мишустин (цитата по ТАСС).

В мае 2022 года президент России Владимир Путин подписал указ о специальной квоте для поступающих в вузы участников СВО и их детей. Вузы закрепляют за ними 10% от общего количества бюджетных мест на программы бакалавриата и специалитета. По этой льготе абитуриент поступает без вступительных испытаний. На данный момент статус участника СВО имеют мобилизованные, кадровые военнослужащие и добровольцы.

5 сентября Минобрнауки опубликовало проект приказа, предусматривающего бесплатный прием на подготовительные курсы в вузах участников военной операции России на Украине и их детей.

Подробнее о приемной кампании текущего года — в материале «Ъ» «Участники СВО переходят в поступление».

Эрдни Кагалтынов