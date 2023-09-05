Минобрнауки: дети участников СВО будут бесплатно готовиться к поступлению в вузы

Минобрнауки опубликовало проект приказа, предусматривающего бесплатный прием на подготовительные курсы в вузах участников военной операции России на Украине и их детей. Согласно документу, бесплатную подготовку также смогут пройти дети медицинских работников, погибших в результате инфицирования COVID-19, дети Героев России и дети граждан, награжденных тремя орденами Мужества.

«Данная мера позволяет повысить уровень подготовленности поступающих к освоению программ высшего образования»,— говорится в сообщении пресс-службы министерства.

В мае 2022 года президент Владимир Путин подписал указ о специальной квоте для поступающих в вузы участников СВО и их детей. Вузы закрепляют за ними 10% от общего количества бюджетных мест на программы бакалавриата и специалитета. По этой льготе абитуриент поступает без вступительных испытаний. На данный момент статус участника СВО имеют мобилизованные, кадровые военнослужащие и добровольцы.

Подробнее о приемной кампании текущего года — в материале «Ъ» «Участники СВО переходят в поступление».