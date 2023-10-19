Главные новости за 19 октября. Белгород, Воронеж, Орел, Курск, Липецк
Журналиста Хайбара Акифи, пострадавшего в результате падения в Белгороде обломков беспилотника в ночь на 12 октября, перевезли для дальнейшего лечения в Москву
Воронежского строителя будут судить за кражу 31 млн рублей при возведении школы
Бюджет Орловской области на 2024 год сформирован с дефицитом 1,4 млрд рублей
В Курске ищут подрядчика на ремонт 14 участков дорог за 816 млн рублей
Новолипецкий меткомбинат вложит 1,7 млрд рублей в кузнечно-прессовый участок
За неделю жители Черноземья отдали мошенникам 74,6 млн рублей