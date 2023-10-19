Новолипецкий меткомбинат вложит 1,7 млрд рублей в кузнечно-прессовый участок

Группа НЛМК Владимира Лисина наращивает мощности машиностроительного комплекса: на крупнейшей площадке ГК в Липецке стартовала реконструкций кузнечно-прессового участка с объемом инвестиций 1,7 млрд руб. Об этом рассказали в пресс-службе компании. На этом участке производятся стальные заготовки для машиностроительного комплекса компании. После реконструкции объемы выпуска запасных деталей увеличатся примерно на 10%, а также будет освоен выпуск крупногабаритных деталей, рассчитывают в ГК. Работы планируется закончить до конца 2023-го.

«В ходе проекта на предприятии будет установлен кузнечный пресс рабочим усилием 2,5 тыс. т с манипулятором, четыре печи для нагрева слитков, а также дополнительное оборудование для резки заготовок и подготовки к ультразвуковому контролю внутренней структуры металла. Новое оборудование позволит увеличить вес поковок с 7 до 10 т и производить для ремонтов крановые колеса, габаритные валы и ролики, корпуса подшипников и другие комплектующие»,— пояснили в пресс-службе НЛМК.

По собственным данным компании, в 2022 году машиностроительный комплекс НЛМК нарастил объем производства номенклатуры на 30%, предприятие освоило выпуск 3,5 тыс. единиц новых видов продукции. В 2023 номенклатуру выпускаемой продукции хотят увеличить еще на 30%.

Группа НЛМК — вертикально-интегрированная металлургическая компания, крупнейший в России производитель стальной продукции. Производственные активы НЛМК расположены в России, Европе и США. По итогам 2021 года мощности производства стали НЛМК составили 14,2 млн т. Основная площадка находится в Липецке. Основной акционер — кипрская Fletcher Group Holdings Limited (79,3%), бенефициаром которой является Владимир Лисин, 20,7% акций находятся в свободном обращении. Металлопродукция Группы НЛМК используется в различных отраслях, от строительства и машиностроения до энергетического оборудования.

Мария Старикова