Бюджет Орловской области на 2024 год сформирован с дефицитом 1,4 млрд рублей

Депутаты орловского облсовета обсудили проект бюджета региона на 2024 год с губернатором области Андреем Клычковым. Согласно документу, доходы на 2024 год прогнозируются в объеме 54,5 млрд руб., расходы — 55,9 млрд руб., дефицит составит 1,4 млрд руб.

Объем налоговых и неналоговых поступлений прогнозируют в 32 млрд руб., безвозмездные — 22,6 млрд руб. В пресс-службе облсовета подчеркнули, что бюджет сохранит социальную направленность.

Документ уже рассмотрен всеми комитетами областного совета, теперь он должен пройти через публичные слушания, затем, характеристики основного финансового документа региона должно будут утвердить депутаты в ходе заседания облсовета. Ко второму чтению сформируется таблица поправок, которую направят в облправительство.

Мария Старикова

Читайте нас во ВКонтакте