В Курске ищут подрядчика на ремонт 14 участков дорог за 816 млн рублей

Областное казенное учреждение «Курскавтодор» объявило два открытых конкурса по поиску подрядчиков на ремонт дорог общего пользования местного значения в облцентре в совокупности на 816,8 млн руб. Работы необходимо завершить до декабря 2024 года, источник финансирования — бюджет города Курска.

Согласно документам торгов, 398,6 млн руб. может быть выделено на ремонт участков улиц 50 лет Октября, Красный Октябрь, Фрунзе, Аэродромной, Карла Маркса. Еще 418,2 млн руб. выделено на ремонт участков от Московской площади до Перекальского, улиц Парк Солянка, Верхняя Луговая, Блинова, Добролюбова, переулка Блинова, площади Добролюбова, проспекти Вячеслава Клыкова, проезди от дома №69 по улице Карла Маркса до дома №12В по улице Хуторской.

Мария Старикова