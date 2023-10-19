За неделю жители Черноземья отдали мошенникам 74,6 млн рублей

Жители Черноземья отдали мошенникам 74,6 млн руб. за неделю с 9 по 15 октября, неделей ранее — 34,5 млн руб. Это следует из данных, опубликованных региональными управлениями МВД. Больше всего аферисты заработали на жителях Воронежской области, а липчане и орловчане не отдали им ни рубля.

Воронежцы пополнили кошельки злоумышленников на 27,8 млн руб. Немногим меньше дохода мошенникам принесли белгородцы — 27,1 млн руб. Тамбовчане расстались с 10,6 млн руб., куряне — с 9,1 млн руб.

На прошедшей неделе аферисты чаще всего разыгрывали перед жертвами сценарии «легкий заработок» и «звонок из банка». Несколько жителей перевели им аванс по липовому договору купли-продажи и поверили в рассказ о родственнике, попавшем в ДТП. Курянка же лишилась 75 тыс. руб., думая, что дает в долг знакомой, от имени которой ей присылали сообщения злоумышленники.

По всем фактам полицейскими возбуждены уголовные дела о мошенничестве (ст. 159 УК РФ, до десяти лет лишения свободы).

Алина Морозова

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