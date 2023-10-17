Глава военной разведки Израиля взял ответственность за вторжение «Хамаса»

Начальник военной разведки Израиля Аарон Халива заявил, что израильская разведка не справилась с работой при вторжении палестинского движения «Хамас». Он взял ответственность за нападение на себя.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: IDF Spokesperson's Unit photographer / Wikipedia Фото: IDF Spokesperson's Unit photographer / Wikipedia

«Управление военной разведки под моим командованием не справилось с тем, чтобы предупредить о террористической атаке, осуществленной "Хамасом". Мы провалились в нашей главной задаче, и, как глава управления военной разведки, я несу полную ответственность за происшедшее»,— сказал Аарон Халива, его слова приводит издание Times of Israel.

Глава израильской военной разведки пообещал, что ведомство проведет необходимое расследование.

Накануне ответственность за допущение атаки «Хамаса» взял на себя глава Службы общей безопасности Израиля («Шабак») Ронен Бар. По его словам, несмотря на предупредительные меры, служба не смогла обеспечить условия для предотвращения атаки.

Представитель армии обороны Израиля Даниэль Хагари признавал, что израильские военные получали сигналы разведки о возможной атаке боевиков, но, по его словам, точных данных об атаке не было.

Как сообщала газета The New York Times со ссылкой на четырех неназванных высокопоставленных израильских сотрудников службы безопасности, разведка Израиля не смогла отследить ключевые каналы связи «Хамаса», но при этом излишне доверяла заявлениям военных лидеров «Хамаса», сделанным «по частным каналам», о том, что атака не готовится.

Война между Израилем и палестинским движением «Хамас» началась с масштабной атаки боевиков 7 октября еврейских поселений возле сектора Газа. Израиль сообщал о более чем 1,3 тыс. погибших. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху накануне во время разговора с президентом РФ Владимиром Путиным заявил о планах уничтожить «Хамас».

О попытках России урегулировать конфликт — в материале «Ъ» «Владимир Путин занялся Ближним Востоком».

Анастасия Ларина