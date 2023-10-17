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СПбГУ поможет обучающимся в Израиле и Палестине российским студентам

СанктПетербургский государственный университет выразил готовность помочь в переводе российским студентам, которые получают образование в Израиле и Палестине. Информация об этом появилась на сайте вуза.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Университет будет принимать заявления на перевод в СПбГУ от россиян, которые оказались в зоне конфликта между странами. Для этого заинтересованные лица должны заполнить электронную форму на портале вуза. К этому документу прикрепляется заявление о переводе, в котором нужно указать причину. Студентам также следует направить справку о периоде обучения или другой документ, который подтвердит получение образования.

«Оказать правовую поддержку соотечественникам, находящимся за рубежом и попавшим в сложную жизненную ситуацию, готова Юридическая клиника СанктПетербургского университета. Специалисты клиники ответят на вопросы студентов, оказавшихся в зоне конфликта на Ближнем Востоке, по переводу в СПбГУ»,— говорится в сообщении вуза.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал о результатах сбора пожертвований в Большой хоральной синагоге Петербурга, своими средствами поделились около 3000 человек.

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