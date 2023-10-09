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Коммерсантъ FM
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Песков: в Кремле исходят из заявления Путина о проведении выборов во время СВО

Выборы в 2024 году проведут исходя из заявления действующего президента России Владимира Путина о необходимости соблюдать требования демократии и Конституции. Об этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал журналистам в ответ на вопрос о предложении главы Чечни Рамзана Кадырова отменить или перенести президентские выборы.

«Мы исходим из заявления президента Путина, которое он сделал в ходе последнего послания Федеральному собранию, где он говорил о парламентских и президентских выборах в ходе специальной военной операции, и президент акцентировал необходимость соблюдения всех требований демократии, Конституции и, соответственно, проведения этих выборов»,— сказал пресс-секретарь (цитата по ТАСС).

Дмитрий Песков добавил, что Владимиру Путину «вряд ли кто-то может составить конкуренцию в электоральном плане» по причине «беспрецедентной консолидации» вокруг президента.

7 октября Рамзан Кадыров предложил отменить проведение выборов президента России в марте 2024 года из-за военной операции на территории Украины. В качестве другого варианта он предложил провести голосование с одним кандидатом — действующим президентом Путиным.

Близкие к администрации президента источники рассказали «Ъ», что старт неформальной президентской кампании намечен на ноябрь. По их словам, в ее «идеологическую рамку» входят важность традиционных ценностей, понимание России как отдельной цивилизации и борьба с внешними врагами.

Подробнее — в тексте «Ъ» «Предвыборная цивилизация».

Петр Бузлаев

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