Александр Кержаков объяснил страхом отъезд из России

Лучший бомбардир в истории российского футбола Александр Кержаков осенью 2022 года принял решение уехать из страны. В опубликованном сегодня, 7 апреля, интервью журналисту Нобелю Арустамяну он признался, что жил в России с чувством страха, поэтому перебрался с семьей в Дубай.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Кержаков в 2021 году

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Александр Кержаков в 2021 году

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

«Не сбежать, не откреститься, не эмигрировать — просто уехать в данный промежуток времени и побыть где-то далеко. Потому что каждый день ты видишь, читаешь новости. К тебе приходит осознание масштабности всего, что происходит. Мне и моей супруге стало очень тяжело, и мы уехали»,— сказал Александр Кержаков.

«Мне страшно. Я никогда в жизни не мог поверить, что такое возможно. После практически каждого интервью, когда меня спрашивали, какое мое самое главное желание, которое я хотел загадать, я отвечал: "Чтобы не было войны"»,— рассказал он.

Александр Кержаков сохраняет за собой звание лучшего бомбардира в истории сборной России (30 голов), лучшего бомбардира в истории российского футбола (233 гола) и лучшего нападающего петербургского «Зенита» (161 гол).

В 2001–2017 годах Кержаков играл за «Зенит», испанскую «Севилью» и московское «Динамо». Выступал за сборную России. После начал работать тренером. До 1 апреля тренировал кипрскую команду «Кармиотисса». Под его руководством клуб выиграл в двух матчах при четырех поражениях, одну игру свел в ничью.

Олеся Павленко