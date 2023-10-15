Главные новости за 15 октября. Кубань, Крым, Адыгея

Звуки в районе Севастополя связаны с учениями на Черноморском флоте. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор города Михаил Развожаев.

В воскресенье, 15 октября, Вооруженные силы РФ обнаружили над акваторией Черного моря разведывательный БПЛА RQ-4B Global Howk ВВС США. Об этом сообщает в своем Telegram-канале пресс-служба Минобороны России.

В Крыму в результате столкновения Chevrolet Cruze и Volkswagen погибли оба водителя. Авария произошла вблизи села Раздолье.

Реализация морской части проекта «Многофункциональный рекреационный комплекс "Геленджик Марина"» осуществляется поэтапно, в соответствии с графиком. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в пресс-службе ООО «Морской Порт Геленджик».

Нежилое здание в Краснодаре, принадлежащее застройщику-банкроту ООО Фирма «Таурас-96», продали на открытых торгах за 36,1 млн руб. Здание по улице Аксайская, 63 выставляли на торги в июле текущего года с начальной ценой в 84,8 млн руб.

Администрация Сочи обратилась в Арбитражный суд Северо-Кавказского округа с жалобой на решения нижестоящих инстанций, согласно которым мэрии отказано во взыскании 311 млн руб. с ООО «Мацестареалстрой» — застройщика ЖК «Измайловский парк».

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