В лобовом ДТП в Крыму погибли оба водителя

В субботу, 14 октября, в Симферопольском районе в результате столкновения Chevrolet Cruze и Volkswagen погибли оба водителя. Об этом сообщается в Telegram-канале МВД Крыма.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: МВД по республике Крым Фото: МВД по республике Крым

Авария произошла вблизи села Раздолье около 19:35.

По предварительным данным, 61-летний водитель Chevrolet, двигаясь из Симферополя в сторону поселка Николаевка, выехал на встречную полосу, где столкнулся с Volkswagen. За рулем второго автомобиля находился 32-летний мужчина.

«В результате дорожно-транспортного происшествия водители транспортных средств погибли. Проводится проверка, обстоятельства произошедшего выясняются»,— говорится в сообщении.

Тат Гаспарян

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram