Громкие звуки в Севастополе Развожаев объяснил учениями

Звуки в районе Севастополя связаны с учениями на Черноморском флоте. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор города Михаил Развожаев.

«Громкие звуки в районе Северного мола — это Черноморский флот проводит учения с применением реактивных бомбометов. В городе все спокойно»,— говорится в сообщении.

В пятницу, 13 октября, Михаил Развожаев также предупреждал об учениях и тренировках расчетов ППДО на Черноморском флоте (ЧФ).

Ранее «Ъ» сообщал , что в учениях принимал участие патрульный корабль «Павел Державин» и противодиверсионные катера. Они отработали задачи по поиску и уничтожению морских плавающих мин и безэкипажных катеров.

В последние недели в Севастополе неоднократно объявляли воздушную тревогу из-за ракетных атак украинской армии. Большинство из них удалось отразить отечественным силам ПВО.

Тат Гаспарян

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