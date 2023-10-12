Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Главные новости за 12 октября. Белгород, Воронеж, Курск, Тамбов

После падения и взрыва дрона ВСУ в районе Белгорода сегодня ночью ранения получили журналист Sputnik 29-летний Хайбар Акифи и его жена — преподаватель белгородского технологического университета Олеси Акифи. Их дочь Амина и родители Олеси, которых семья приехала навестить, погибли.

Подрядчик второй очереди Петровской набережной построит в Воронеже канализацию за 1,4 млрд

Центральный округ Курска могут разделить на две части

Воронежские власти убедили управляющие компании ГК «ПИК-комфорт» вернуться к обслуживанию жилфонда в облцентре

Суд прекратил уголовное дело о растрате на Воронежском авиазаводе

Тамбовского бизнесмена будут судить за хищение денег на покупку жилья для сирот

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...