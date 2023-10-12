Главные новости за 12 октября. Белгород, Воронеж, Курск, Тамбов
После падения и взрыва дрона ВСУ в районе Белгорода сегодня ночью ранения получили журналист Sputnik 29-летний Хайбар Акифи и его жена — преподаватель белгородского технологического университета Олеси Акифи. Их дочь Амина и родители Олеси, которых семья приехала навестить, погибли.
Подрядчик второй очереди Петровской набережной построит в Воронеже канализацию за 1,4 млрд
Центральный округ Курска могут разделить на две части
Воронежские власти убедили управляющие компании ГК «ПИК-комфорт» вернуться к обслуживанию жилфонда в облцентре
Суд прекратил уголовное дело о растрате на Воронежском авиазаводе
Тамбовского бизнесмена будут судить за хищение денег на покупку жилья для сирот