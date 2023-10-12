Центральный округ Курска могут разделить на две части

Мэр Курска Игорь Куцак сообщил в своем Telegram-канале о том, что Центральный округ облцентра может быть разделен на две части. Ранее он говорил, что частей может быть «несколько». Также глава города заявлял, что территориальные преобразования запланированы на 2023 год, но теперь они перенесены на 2025-й.

В Центральном округе живет больше половины населения Курска — около 240 тыс. человек. В связи с этим на одного работника окружной администрации приходится 3 350 горожан. Разделить округ на две части предлагается, чтобы снизить нагрузку на чиновников и тем самым увеличить результативность решения вопросов местного значения.

Еще одним вариантом решения проблемы господин Куцак назвал изменения границ всех трех округов Курска так, чтобы они были равны. Оба варианта будут обсуждаться с горожанами, подчеркнул мэр.

Господин Куцак также объяснил, что изменение границ округов запланировано на 2025 год, поскольку в 2024-м состоятся президентские выборы и выборы губернатора Курской области. «В соответствии с федеральным законодательством об основных гарантиях избирательных прав и прав на участие в референдуме территориальные преобразования во время выборов в федеральные органы государственной власти не допускаются»,— заключил глава города.

О том, как в Курске сменился мэр,— в публикации «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова

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