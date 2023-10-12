Суд прекратил уголовное дело о растрате на Воронежском авиазаводе

Левобережный райсуд Воронежа прекратил уголовное дело о растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ, до 10 лет лишения свободы) против бывших топ-менеджеров ПАО «Воронежское акционерное самолетостроительное общество». Согласно картотеке дел, такое решение было принято в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Дело рассматривалось с начала 2022 года. Подсудимыми являлись экс-руководитель предприятия Виталий Зубарев, бывший технический директор завода Александр Ткачев и глава АО «Воронежский сервисный центр станкостроения» Александр Лисицын. По версии регионального МВД, в 2011-2012 годах они участвовали в растрате более 20 млн руб., выделенных из федерального бюджета на научные исследования, конечной целью которых должно было стать создание серийного производства самолета Ан-148.

Подсудимые вину не признали. По данным «Ъ-Черноземье», в финале рассмотрения дела сумма вменяемой растраты была сокращена с 20 млн руб. до 1,6 млн руб. После этого дело прекратили.

Впервые материалы поступили в суд в ноябре 2019 года. Через год его вернули в прокуратуру. Причиной стало составленное с нарушениями уголовно-процессуального законодательства обвинительное заключение. В суде посчитали, что они не устранимы и препятствуют вынесению итогового решения по делу. Прокуратура успешно обжаловала это решение «как необоснованное и нарушающее права потерпевшего на разумные сроки уголовного судопроизводства». После этого рассмотрение началось заново.

Подробнее о расследовании растраты на ВАСО - в материале «Ъ».

Владимир Зоркий