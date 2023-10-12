Управляющие компании «ПИК-комфорта» продолжат обслуживать дома в Воронеже

Воронежские власти убедили управляющие компании ГК «ПИК-комфорт» вернуться к обслуживанию жилфонда в облцентре. Об этом заявил в своем телеграм-канале мэр Вадим Кстенин. В начале октября сразу три крупных УК уведомили главу города о необходимости назначения временной управляющей организации на их дома, объяснив это недостатком финансов.

Как сообщил Вадим Кстенин, «по поручению губернатора Александра Гусева о нормализации ситуации в сфере ЖКХ, вместе со структурами облправительства и представителями ГК ’’ПИК-комфорт’’ был проработан ряд мер», в результате которых все уведомления отозваны.

«Сегодня в администрацию города и в ГЖИ по Воронежской области поступили заявления об отзыве уведомлений. УК продолжат подключать дома в период пуска теплоснабжения и обслуживать их,— заверил мэр. — У органов государственной и местной власти существуют работающие правовые механизмы, которые позволят разрешить ситуацию, если та или иная управляющая компания по каким-то причинам не сможет продолжать работать».

В мэрии напомнили, что именно горожане являются единственными нанимателями управляющих компаний: «Если они примут решение выбрать себе другую УК или создать ТСЖ, то и городские, и областные власти это поддержат».

В горадминистрации пояснили «Ъ-Черноземье», что уведомления на имя главы города поступили 3 октября от ООО «УК Витязь», АО «УК Коминтерновского района» и ООО «РЭК Содружество» (все входят в группу компаний «ПИК-комфорт»). В качестве основания для обращения указывалось ухудшившееся финансовое состояние УК «в связи с неправомерными действиями третьих лиц, а также необходимость принятия экстренных мер с целью защиты интересов граждан». Совещания коммунальщиков с городскими и областными властями продолжались несколько дней, в результате «были достигнуты договоренности, а также согласованы совместные мероприятия, направленные на недопущение ущемления прав граждан».

В облправительстве «Ъ-Черноземье» подтвердили эту информацию, отметив, что профильные министерства продолжат следить за нормализацией ситуации. По данным государственной жилищной инспекции региона, речь шла о более 200 многоквартирных домах, обслуживаемых ГК «ПИК-комфорт».

Владимир Зоркий