Тамбовского бизнесмена будут судить за хищение денег на покупку жилья для сирот

Прокуратура Тамбовской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о хищении бюджетных средств на покупку жилья для детей-сирот, сообщили в Генеральной прокуратуре РФ. По информации «Ъ-Черноземье», перед судом по обвинению в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до 10 лет лишения свободы) и покушении на такое преступление (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ) предстанет генеральный директор ООО «Тамбовский мясной двор» Бадр Алоян.

Расследование уголовного дела вело следственное управление УМВД России по Тамбовской области. По версии следствия, в 2022 году обвиняемый похитил более 3,2 млн руб. бюджетных денег, выделенных на приобретение жилья детям-сиротам. Он, как считают в полиции, предоставил заказчику две квартиры, технические характеристики которых не соответствовали требованиям госконтрактов. Кроме того предприниматель якобы попытался аналогичным образом совершить хищение выделенных на покупку еще шести квартир 12,6 млн руб. Довести дело до конца он не смог, так как госконтракты были разорваны.

После вручения копии обвинительного заключение дело передадут на рассмотрение в Ленинский райсуд Тамбова.

ООО «Тамбовский мясной двор» зарегистрировано в Тамбове в 2013 году. Уставный капитал — 15 тыс. руб. Основной вид деятельности — переработка и консервирование мяса. Генеральным директором и учредителем является Бадр Алоян. Согласно Kartoteka.ru, выручка ООО в 2022 году составила 11,2 млн руб., чистая прибыль — 5,4 млн руб.

Сергей Толмачев