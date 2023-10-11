Премьер Ирака попросил Путина содействовать в прекращении огня в Израиле

Премьер Ирака Мухаммед ас-Судани обратился к российскому президенту Владимиру Путину за содействием в прекращении огня в зоне палестино-израильского конфликта.

«Господин президент, я обращаюсь к вам как к президенту страны — постоянного члена Совбеза ООН выступить с инициативой о реальном прекращении огня и поиска реального решения палестинской проблемы»,— сказал господин ас-Судани во время выступления на пленарной сессии Российской энергетической недели. Трансляцию с мероприятия ведет телеканал «Россия 24».

По словам иракского премьера, последствия боевых действий непредсказуемы для всего региона. «Мы говорим об арабской, исламской улице, они просто сейчас бурлят, видя те события, которые происходят в Палестине, убийства и нападения на сектор Газа»,— сказал он.

До этого господин Путин заявил в ходе сессии, что палестинская проблема — в сердце каждого мусульманина и воспринимается ими как несправедливость. Президент напомнил, что при создании Израиля речь шла и о создании суверенной Палестины, но этого так и не было сделано. По словам Владимира Путина, США пытались подменить решение политических проблем «подачками» Палестине.

10 октября Мухаммед ас-Судани и Владимир Путин обсуждали проблему палестино-израильского конфликта в Москве. В ходе встречи российский президент назвал произошедшее ярким примером провала политики США на Ближнем Востоке. По мнению Владимира Путина, Вашингтон монополизировал вопрос ближневосточного урегулирования и при этом не учел «коренные интересы палестинского народа».

Подробнее о встрече Владимира Путина с Мухаммедом ас-Судани — в репортаже спецкорра «Ъ» Андрея Колесникова «Выбирая знакомые выражения».