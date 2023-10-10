Израиль сообщил о проникновении в страну неизвестных со стороны Голанских высот
Неизвестные проникли в Израиль по воздуху с Голанских высот, сообщила армия обороны Израиля. Количество человек и другие подробности не приводятся. Позднее в ЦАХАЛ сообщили, что проникновение не подтвердилось.
«Солдаты армии наводят самолеты и проводят проверки в районе»,— говорилось в пресс-релизе израильской армии, опубликованном в Telegram.
Вчера, 9 октября, по северным регионам Израиля удары нанесла ливанская «Хезболла».
Война между Израилем и движением «Хамас» продолжается с 7 октября. Число погибших в Израиле превысило 900 человек, в секторе Газа жертвами стали более 700. Сегодня, 10 октября, израильская армия сказала, что «более или менее» контролирует границу с Газой.
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Боевые действия между Израилем и сектором Газа
Подробнее о развитии конфликта — в материале «Ъ» «Палестинский вопрос дошел до точки».