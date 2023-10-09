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Коммерсантъ FM
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Миссия ООН второй раз посетила Карабах

Миссия ООН, занимающаяся изучением гуманитарной ситуации, прибыла в Нагорный Карабах, сообщило азербайджанское агентство APA. По его данным, утром автомобили миссии ООН проехали из Агдама в Степанакерт.

Это уже вторая поездка миссии ООН в Карабах. Первая состоялась 1 октября, это стало первым визитом миссии ООН в республику за 30 лет. МИД Армении, однако, «с глубокой озабоченностью и разочарованием» воспринял визит делегации ООН, а также сделанное по итогам поездки заявление. В ведомстве заявили, что поездка была использована Азербайджаном «для продвижения своих пропагандистских взглядов».

19 сентября Азербайджан начал «антитеррористическую операцию» в Карабахе. Спустя сутки Баку и власти непризнанной республики договорились о прекращении огня. 5 октября премьер-министр Армении Никол Пашинян подписал декларацию о признании Карабаха за Азербайджаном.

Подробности — в материале «Ъ» «В Гранаде же было такому случиться».

Лаура Кеффер

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