Главные новости к утру 7 октября

В Израиле объявлялась воздушная тревога, произошли взрывы. О пострадавших и разрушениях не сообщалось.

Средства противовоздушной обороны уничтожили беспилотник в Истринском городском округе Московской области. БПЛА направлялся в сторону столицы. Внуково и Шереметьево приостанавливали работу. Еще один беспилотник был уничтожен в 10 км от юго-западного побережья Крымского полуострова.

Пост гендиректора в одной из крупнейших российских IT-компаний, «Холдинге Т1», в ближайшее время займет Алексей Фетисов, узнал «Ъ». Сейчас он занимает должность директора департамента в банке ВТБ. О назначении

Средняя стоимость вторичной недвижимости в России по итогам третьего квартала год к году выросла на 8%, до 92 тыс. руб. за 1 кв. м. Причинами стала реализация отложенного спроса, опасения ухудшения условий по ипотечным кредитам и стремление инвестировать в недвижимость. Подробнее