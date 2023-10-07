В Израиле звучит сирена воздушной тревоги, произошли взрывы

В центральной и южной части Израиля объявлена воздушная тревога. Сирены работают в том числе в Тель-Авиве. Как передает корреспондент «Ъ», были слышны взрывы.

Как говорится в сообщении израильской армии, изначально сирены прозвучали в агломерации Гуш-Дан, которая включает Тель-Авивский округ и Центральный округ. Позднее тревога распространилась на всю центральную и южную части страны.

Военные пока никак не комментировали информацию о взрывах. Их было слышно недалеко от Тель-Авива, и, как передает Reuters, за пределами Иерусалима.