50 домов повреждены после обстрела Брянской области кассетными боеприпасами

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил в своем Telegram-канале подробности вчерашнего обстрела со стороны Украины приграничного поселка Климово кассетными боеприпасами. В результате повреждения получили более 50 домов.

К настоящему моменту, по словам господина Богомаза, оперативные службы провели работы по разминированию территории поселка и ликвидации кассетных боеприпасов и их частей. Специальная комиссия проводит оценку ущерба и осмотр разрушений. Работа по ликвидации последствий обстрела продолжается.

Ранее сообщалось, что кассетными боеприпасами были обстреляны Севский, Погарский, Климовский, Трубчевский районы. Пострадавших не было. Также вчера в Брянском районе был сбит беспилотник. Обошлось без пострадавших и разрушений.

Брянская область регулярно подвергается обстрелам и атакам дронов со стороны Украины. Также с конца лета пресекалось несколько попыток проникновения в регион диверсионно-разведывательных групп.

Сергей Толмачев, Воронеж