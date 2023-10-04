Захарова заявила о предательстве Армении Евросоюзом

Представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга заявила, что Евросоюз не оказывал гуманитарную помощь и не способствовал прекращению конфликта в Нагорном Карабахе. Она считает, что это ЕС «предал» Армению, а не Россия. Ранее председатель Евросовета Шарль Мишель заявил, что Россия «предала армянское население», поскольку военная операция Азербайджана началась «без малейшей реакции» со стороны российских миротворцев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

По словам госпожи Захаровой, Евросоюз «молча взирал» на то, как российские миротворцы выступали посредниками в прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе и организовывали завоз гуманитарной помощи после разблокирования Лачинского коридора.

«Ну как молча, подзуживая и рассказывая гражданам Армении небылицы относительного того, что их якобы Россия предала. То, о чем договаривались при посредничестве Москвы, Ереван отговорил выполнять именно Евросоюз — это он предал армян»,— сказала она (цитата по ТАСС).

3 октября Шарль Мишель в интервью Euronews заявил, что Россия не выполнила своих обязательств в Нагорном Карабахе. Он отметил, что у Евросоюза не было военного присутствия в республике, в отличие от России.

20 февраля 2023 года Евросоюз сообщил о запуске двухлетней гражданской миссии в Армении (EUMA) в рамках конфликта в Нагорном Карабахе. Тогда премьер-министр Армении Никол Пашинян заявлял, что Армения пригласила гражданскую миссию Евросоюза, поскольку существующие гарантии безопасности не работали. В сентябре текущего года господин Пашинян также неоднократно заявлял, что российские миротворцы не выполняли условия соглашения от 9 ноября 2020 года, так как они не контролировали Лачинский коридор.

19–20 сентября Азербайджан провел на территории непризнанной республики «антитеррористические мероприятия», в результате которых погибли несколько сотен человек с обеих сторон конфликта. 21 сентября Генпрокуратура Азербайджана возбудила уголовные дела по двум инцидентам, в которых погибли шесть российских миротворцев.

28 сентября глава Нагорного Карабаха Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении существования республики с 1 января 2024 года. 2 октября пресс-секретарь армянского премьера Назели Багдасарян сообщала, что всего из НКР прибыли 100 520 человек. На гуманитарную помощь для переселенцев из Карабаха Евросоюз направит €5,2 млн.

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