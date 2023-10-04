Захарова заявила о предательстве Армении Евросоюзом
Представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга заявила, что Евросоюз не оказывал гуманитарную помощь и не способствовал прекращению конфликта в Нагорном Карабахе. Она считает, что это ЕС «предал» Армению, а не Россия. Ранее председатель Евросовета Шарль Мишель заявил, что Россия «предала армянское население», поскольку военная операция Азербайджана началась «без малейшей реакции» со стороны российских миротворцев.
Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ
По словам госпожи Захаровой, Евросоюз «молча взирал» на то, как российские миротворцы выступали посредниками в прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе и организовывали завоз гуманитарной помощи после разблокирования Лачинского коридора.
«Ну как молча, подзуживая и рассказывая гражданам Армении небылицы относительного того, что их якобы Россия предала. То, о чем договаривались при посредничестве Москвы, Ереван отговорил выполнять именно Евросоюз — это он предал армян»,— сказала она (цитата по ТАСС).
3 октября Шарль Мишель в интервью Euronews заявил, что Россия не выполнила своих обязательств в Нагорном Карабахе. Он отметил, что у Евросоюза не было военного присутствия в республике, в отличие от России.
20 февраля 2023 года Евросоюз сообщил о запуске двухлетней гражданской миссии в Армении (EUMA) в рамках конфликта в Нагорном Карабахе. Тогда премьер-министр Армении Никол Пашинян заявлял, что Армения пригласила гражданскую миссию Евросоюза, поскольку существующие гарантии безопасности не работали. В сентябре текущего года господин Пашинян также неоднократно заявлял, что российские миротворцы не выполняли условия соглашения от 9 ноября 2020 года, так как они не контролировали Лачинский коридор.
19–20 сентября Азербайджан провел на территории непризнанной республики «антитеррористические мероприятия», в результате которых погибли несколько сотен человек с обеих сторон конфликта. 21 сентября Генпрокуратура Азербайджана возбудила уголовные дела по двум инцидентам, в которых погибли шесть российских миротворцев.
28 сентября глава Нагорного Карабаха Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении существования республики с 1 января 2024 года. 2 октября пресс-секретарь армянского премьера Назели Багдасарян сообщала, что всего из НКР прибыли 100 520 человек. На гуманитарную помощь для переселенцев из Карабаха Евросоюз направит €5,2 млн.
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