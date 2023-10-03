Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Глава Евросовета: Россия предала армянский народ

Председатель Евросовета Шарль Мишель заявил, что Россия не смогла обеспечить мир и безопасность Нагорного Карабаха. Россия предала армянский народ, считает он.

Шарль Мишель

Шарль Мишель

Фото: Brendan McDermid, Reuters

Шарль Мишель

Фото: Brendan McDermid, Reuters

«Ситуация ясна, Россия предала армянское население. Россия выразила желание, чтобы ее солдаты там присутствовали и гарантировали стабильность и безопасность. Но мы видим, что военная операция была начата без малейшей реакции со стороны России, которая была на месте событий, в отличие от Евросоюза, у которого нет там военного присутствия»,— сказал господин Мишель в интервью Euronews.

Председатель Евросовета считает, что начав военную операцию в Карабахе, Азербайджан взял на себя большую ответственность и теперь должен гарантировать защиту прав армянского населения. «Азербайджан должен проявить добрую волю, привлечь международное сообщество к наблюдению за ситуацией, чтобы были защищены права и безопасность всего населения, проживающего в Азербайджане, в том числе армянского населения»,— добавил он.

Отвечая на вопрос журналиста Euronews о дальнейшем сотрудничестве Евросоюза и Азербайджана, господин Мишель назвал двусторонние отношения сложными, но перспективными. «Партнер ли Азербайджан сегодня? Да, он партнер. Означает ли это, что отношения простые? Нет, отношения не простые. Означает ли это, что в этих отношениях есть трудности? Да, реальность трудна, и это нужно понимать»,— заключил он.

28 сентября после «антитеррористической операции» Азербайджана президент Нагорного Карабаха Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении существования непризнанной республики. Территорию Нагорного Карабаха из-за боевых действий покинули более 100 тыс. из 120 тыс. армян. На гуманитарную помощь для переселенцев из Карабаха Евросоюз направит €5,2 млн.

О ситуации в регионе — в материале «Ъ» «Азербайджан разжег мир».

Милена Костерева

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...