Глава Евросовета: Россия предала армянский народ

Председатель Евросовета Шарль Мишель заявил, что Россия не смогла обеспечить мир и безопасность Нагорного Карабаха. Россия предала армянский народ, считает он.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Шарль Мишель

Фото: Brendan McDermid, Reuters Шарль Мишель

Фото: Brendan McDermid, Reuters

«Ситуация ясна, Россия предала армянское население. Россия выразила желание, чтобы ее солдаты там присутствовали и гарантировали стабильность и безопасность. Но мы видим, что военная операция была начата без малейшей реакции со стороны России, которая была на месте событий, в отличие от Евросоюза, у которого нет там военного присутствия»,— сказал господин Мишель в интервью Euronews.

Председатель Евросовета считает, что начав военную операцию в Карабахе, Азербайджан взял на себя большую ответственность и теперь должен гарантировать защиту прав армянского населения. «Азербайджан должен проявить добрую волю, привлечь международное сообщество к наблюдению за ситуацией, чтобы были защищены права и безопасность всего населения, проживающего в Азербайджане, в том числе армянского населения»,— добавил он.

Отвечая на вопрос журналиста Euronews о дальнейшем сотрудничестве Евросоюза и Азербайджана, господин Мишель назвал двусторонние отношения сложными, но перспективными. «Партнер ли Азербайджан сегодня? Да, он партнер. Означает ли это, что отношения простые? Нет, отношения не простые. Означает ли это, что в этих отношениях есть трудности? Да, реальность трудна, и это нужно понимать»,— заключил он.

28 сентября после «антитеррористической операции» Азербайджана президент Нагорного Карабаха Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении существования непризнанной республики. Территорию Нагорного Карабаха из-за боевых действий покинули более 100 тыс. из 120 тыс. армян. На гуманитарную помощь для переселенцев из Карабаха Евросоюз направит €5,2 млн.

О ситуации в регионе — в материале «Ъ» «Азербайджан разжег мир».

Милена Костерева