Минфин ожидает полтриллиона рублей нефтегазовых допдоходов в октябре

Минфин сообщил, что прогнозируемый объем дополнительных нефтегазовых доходов бюджета за октябрь составит 513,48 млрд руб. Ведомство увеличит с 6 октября по 7 ноября ежедневные закупки валюты до 18,12 млрд руб. (прошлый объем был равен 13,15 млрд руб. ежедневно).

Совокупный объем средств, направляемых на покупку юаней и золота, составит 398,72 млрд руб. «Отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема нефтегазовых доходов по итогам сентября 2023 года составило –114,76 млрд руб.»,— говорится в пресс-релизе ведомства.

В конце сентября премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что наиболее сложный период для российской экономики пройден, но нефтегазовому сектору нужно больше всего времени для адаптации из-за разрыва связей с западными партнерами. Минфин ожидает в 2024 году роста нефтегазовых доходов почти на треть по сравнению с текущим годом — с 8,86 трлн до 11,5 трлн руб.

Подробности — в материале «Ъ» «Разгон с торможением».

Лаура Кеффер