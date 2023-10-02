Глава РЖД пообещал не запрещать сотрудникам использовать устройства Apple

Использование сотрудниками РЖД техники Apple на работе недопустимо, заявил гендиректор компании Олег Белозеров. Однако он заверил, что вводить запрет на использование устройств этого бренда не будут.

«Запрещать сотрудникам ничего не будем, но использование этой техники в служебных целях недопустимо»,— сказал господин Белозеров в интервью «РИА Новости».

В июне ФСБ обвинила Apple в заражении своих устройств «вредоносным ПО». Пользоваться устройствами Apple в служебных целях запретили сотрудникам Минпромторга, Минпросвещения, Минцифры, «Ростеха». Аналогичный запрет, по данным «Ъ», введет «Росатом».

Подробности — в материале «Ъ» «В Apple остановили ядерную реакцию».

Лаура Кеффер