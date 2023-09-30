Главные новости за 30 сентября. Кубань, Крым, Адыгея
Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев поздравил жителей новых регионов России с Днем воссоединения.
На Кубани средняя загрузка гостиниц в летний сезон превысила 85%. Наиболее востребованы отели с системой «все включено».
В Краснодаре на парковке многоквартирного жилого дома в ночь на 30 сентября сгорели три иномарки.
Кубанские правоохранители расследуют инцидент с женщиной, бросившей ребенка головой о пол.
Бывший мэр Краснодара Андрей Алексеенко попал под персональные санкции Великобритании.
Кубанский депутат рассказал о планах создания над Крымом купола безопасности для защиты от атак беспилотников
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