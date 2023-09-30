Главные новости за 30 сентября. Кубань, Крым, Адыгея

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев поздравил жителей новых регионов России с Днем воссоединения.

На Кубани средняя загрузка гостиниц в летний сезон превысила 85%. Наиболее востребованы отели с системой «все включено».

В Краснодаре на парковке многоквартирного жилого дома в ночь на 30 сентября сгорели три иномарки.

Кубанские правоохранители расследуют инцидент с женщиной, бросившей ребенка головой о пол.

Бывший мэр Краснодара Андрей Алексеенко попал под персональные санкции Великобритании.

Кубанский депутат рассказал о планах создания над Крымом купола безопасности для защиты от атак беспилотников

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