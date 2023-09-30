Кондратьев поздравил жителей новых регионов с Днем воссоединения с Россией

Донецкая и Луганская народные республики, Херсонская и Запорожская области уже год как вернулись в состав России. Жители этих территорий сделали свой осознанный выбор, написал глава Кубани Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Глава края также отметил, что в течение этого года несколько раз посещал подшефный регион — Херсонскую область. Администрация Кубани там помогает реконструировать больницы, школы, спортивные объекты.

«Вижу, как восстанавливается регион, как меняется к лучшему жизнь простых граждан», — отметил Вениамин Кондратьев

С 23 по 27 сентября 2022 года, на территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей прошли референдумы о вхождении этих территории в состав Российской Федерации. 30 сентября 2022 года президент Владимир Путин и главы этих регионов подписали договоры о вхождении в состав России.

Андрей Пугачев

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