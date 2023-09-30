Загрузка отелей в летний сезон на Кубани превысила 85%

В Краснодарском крае средняя загрузка объектов размещения в летний сезон составила от 85% и выше. Наиболее востребованы на Кубани отели, работающие по системе «все включено», заполняемость которых в пиковые летние месяцы была близка к 100%. Такие данные привела «Ъ-Кубань» коммерческий директор национального туроператора «Алеан» Оксана Булах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Бычков, Коммерсантъ Фото: Алексей Бычков, Коммерсантъ

Как отметила госпожа Булах, в 2023 году в курортных городах Кубани открылось свыше 20 новых отелей и гостиниц общей вместимостью более 1 тыс. мест. Появляются новые объекты в разных категориях, а также после полной реконцепции и реновации на рынок выходят старые. После реноваций бывшие санатории и пансионаты перешли в статус апарт-отелей уровня три-четыре звезды. В горном кластере Сочи появилось много частных гостиниц небольшой коечной емкостью от 20 до 70 номеров.

Как считает коммерческий директор отеля Lavicon Сергей Лютый, определяющими для заполняемости и доходной части являются климатические условия. В течение 3-4 последних лет они постоянно сдвигаются. Если раньше высокий сезон начинался с июня, то сейчас на месяц позже. А заканчивается он в конце октября. Соответственно, смещается по времени и турпоток. При этом предварительные итоги сезона эксперт «Ъ-Кубань» оценивает как удовлетворительные.

Андрей Пугачев

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