Экс-мэр Краснодара Алексеенко попал под санкции Великобритании

Великобритания объявила о санкциях к одиннадцати россиянам. В новый список попал, в том числе, бывший мэр Краснодара, а сегодня председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко, пишут «Ведомости».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: t.me / VGA_Kherson Фото: t.me / VGA_Kherson

В новый санкционный список также попали глава МЧС России Александр Куренков, депутат Госдумы Александр Сидякин, представители российского ЦИК, главы избиркомов и органов власти новых регионов.

«Будем воспринимать это как поздравление с праздником — Днем воссоединения новых регионов с исторической родиной. Что касается самих британских санкций — то как они работают, давно стало предметом насмешек даже для британских газет», — написал в своем телеграме господин Алексеенко.

Председатель правительства Херсонской области также добавил, что такие санкции ничем не могут навредить ни персонально ему, ни экономике новых российских регионов. Они опасны, прежде всего, для беглых олигархов с Украины.

Андрей Пугачев

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