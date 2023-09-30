Кубанский депутат: над Крымом могут создать купол безопасности от БПЛА
В Крыму и Севастополе могут создать купол безопасности для защиты от дронов ВСУ. Об этом в беседе с изданием URA.RU рассказал депутат Госдумы РФ от Краснодарского края, первый замруководителя фракции «Справедливая Россия — за правду», член рабочей группы при Минобороны по вопросам мобилизации Дмитрий Гусев.
Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ
Как рассказал господин Гусев, подобная система уже создается в Москве для нейтрализации угрозы воздушных атак в виде беспилотников.
По словам парламентария, летом при появлении угрозы его партия отправила предложения по этим системам в правительство, Министерство обороны, а также в Федеральные службы безопасности. Также предложения были отправлены властям Крыма и Севастополя.
Дмитрий Гусев добавил, что подобные куполы защиты от беспилотников могут появиться и в приграничных регионах: Курской, Брянской, Белгородской областях.
«Отдельно следует оснащать службу безопасности стратегических объектов, школы, больницы, детские сады, железнодорожные станции, аэропорты антидроновым оружием. Чтобы они могли в случае, если не сработает купол, хотя эта система должна сработать, обеспечить борьбу с беспилотниками»,— цитирует издание парламентария.
Кроме того, депутат предложил проводить учения гражданских лиц, которых научат, как нужно действовать во время атак дронов.
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