Кубанский депутат: над Крымом могут создать купол безопасности от БПЛА

В Крыму и Севастополе могут создать купол безопасности для защиты от дронов ВСУ. Об этом в беседе с изданием URA.RU рассказал депутат Госдумы РФ от Краснодарского края, первый замруководителя фракции «Справедливая Россия — за правду», член рабочей группы при Минобороны по вопросам мобилизации Дмитрий Гусев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Как рассказал господин Гусев, подобная система уже создается в Москве для нейтрализации угрозы воздушных атак в виде беспилотников.

По словам парламентария, летом при появлении угрозы его партия отправила предложения по этим системам в правительство, Министерство обороны, а также в Федеральные службы безопасности. Также предложения были отправлены властям Крыма и Севастополя.

Дмитрий Гусев добавил, что подобные куполы защиты от беспилотников могут появиться и в приграничных регионах: Курской, Брянской, Белгородской областях.

«Отдельно следует оснащать службу безопасности стратегических объектов, школы, больницы, детские сады, железнодорожные станции, аэропорты антидроновым оружием. Чтобы они могли в случае, если не сработает купол, хотя эта система должна сработать, обеспечить борьбу с беспилотниками»,— цитирует издание парламентария.

Кроме того, депутат предложил проводить учения гражданских лиц, которых научат, как нужно действовать во время атак дронов.

Андрей Пугачев

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