На парковке краснодарского ЖК сгорели три автомобиля

В столице Кубани, на парковке жилого комплекса ночью сгорели три иномарки, сообщают «Кубанские новости» со ссылкой на официального представителя УМВД по Краснодару Артема Коноваленко.

Как сообщается, происшествие произошло в ночь на 30 сентября в районе Западного обхода на парковке жилого комплекса «Мозаика», расположенного на улице Степной. Загорелся автомобиль, после чего пламя перекинулось на соседние припаркованные машины.

По предварительным данным, произошло замыкание электропроводки у одного из автомобилей, после чего он загорелся.

На месте происшествия работают правоохранители. Детали случившегося устанавливаются.

Андрей Пугачев

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